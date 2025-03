POL-GT: 14-Jähriger nach Fahrradunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Freitagmorgen (28.03., 06.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Konradstraße informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte ein Einbrecher über ein Fenster in der Nacht in das Haus und durchsuchte Räume. Der Mann wurde von einer Bewohnerin bemerkt und flüchtete. Er war dunkel bekleidet und ca. 40-55 Jahre alt. Die Polizei Gütersloh ...

mehr