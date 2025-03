Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Borgholzhausen an der Konradstraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Freitagmorgen (28.03., 06.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Konradstraße informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte ein Einbrecher über ein Fenster in der Nacht in das Haus und durchsuchte Räume. Der Mann wurde von einer Bewohnerin bemerkt und flüchtete. Er war dunkel bekleidet und ca. 40-55 Jahre alt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

