POL-GT: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Donnerstagabend (27.03., 18.15 Uhr) stürzte ein 14-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße Im Vechtel in Höhe des Lindenwegs. Der Jugendliche verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

mehr