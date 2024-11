Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte setzen Strohmiete in Brand

Grevenbroich (ots)

Wegen einer brennenden Strohmiete wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen (12.11.), gegen 06:15 Uhr, zur Straße "Am Ziegelkamp" in Grevenbroich gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren auf einem Feld circa 50 Strohballen mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Hinweise auf den oder die möglichen Täter liegen bislang nicht vor.

Bereits am Mittwochabend (16.10.), am Sonntagabend (03.11.) und am späten Dienstagabend (05.11.) war es in dem Bereich zu Bränden von Heuballen und Strohmieten gekommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können oder die zu den fraglichen Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei den Ermittlern vom Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell