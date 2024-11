POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch

Neuss (ots) - Zwischen Samstag (09.11.), circa 18:00 Uhr, und Sonntag (10.11.), circa 13:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ewald-Mataré-Straße in Neuss. Die unbekannten Tatverdächtigen hebelten die Haustür auf und entwendeten mehrere Handtaschen sowie Bargeld. Das Fahrzeug, ein schwarzer BMW, welcher in einer Parkbucht vor dem Haus abgestellt war, wurde ebenfalls entwendet. Am Sonntag, ...

