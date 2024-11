Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Meerbusch / Kaarst / Korschenbroich / Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Freitag (08.11.), zwischen circa 11:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ossumer Straße in Meerbusch. Drei unbekannte Personen versuchten eine Tür aufzuhebeln, flüchteten beim Erblicken einer Zeugin und verließen mit einem schwarzen Auto die Örtlichkeit. Nach ersten Ermittlungen hatte das Fahrzeug ein bulgarisches Kennzeichen. Bei den mutmaßlichen Einbrechern handelte es sich um eine blonde Frau sowie zwei Männer. Beide Männer hatten dunkle Haare. Einer sei etwas älter, der andere etwas jünger gewesen. Alle drei Personen seien dunkel gekleidet gewesen.

Nach ersten Ermittlungen versuchten Unbekannte an der Mühlenstraße in Meerbusch zur selben Zeit in ein Haus zu gelangen. An der Hauseingangstür konnten Hebelmarker festgestellt werden.

In Kaarst kam es am Freitag (08.11.), von circa 09:00 Uhr bis 21:30 Uhr, zu einem Einbruch an der Novesiastraße. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Korschenbroich kam es am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 22:05 Uhr zu einem Einbruch an der Pescher Straße. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Es wurde Münzgeld entwendet.

Am Freitag hörte eine Dame gegen 20:15 Uhr in ihrem Zuhause ein lautes Geräusch. In ihrer Wohnung an der Daimlerstraße in Neuss traf sie auf eine männliche unbekannte Person, welche Schmuck entwendete. Als die Frau den mutmaßlichen Einbrecher aufforderte die Wohnung zu verlassen, flüchtete dieser über ein Fenster. Der Unbekannte sei circa 167 Zentimeter groß und war komplett schwarz gekleidet.

Ebenfalls in Neuss an der Neusser Landstraße kam es am Samstag (09.11.), zwischen circa 18:00 Uhr und 23:40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mutmaßliche Tatverdächtige hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck, Kleidung und Kopfhörer entwendet.

Am Sonntag (10.11.). kam es zwischen 04:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Pfarrhaus sowie einen Kindergarten am Kirchplatz in Grevenbroich. Die unbekannten Einbrecher hebelten Fenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 und 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sollten auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, ist die Polizei unter der genannten Rufnummer 24/7 erreichbar.

In akuten Notfällen rufen sie die Notrufnummer 110 an. Im Schutze der nun immer früher anbrechenden Dunkelheit sind Einbrecher vermehrt aktiv. Sie suchen nach leeren Objekten - eine Anwesenheitssimulation, etwa in Form von per Zeitschaltuhr gesteuerter Beleuchtung, kann helfen, sie abzuschrecken. Wichtig ist außerdem eine ausreichende mechanische Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Einstiegsmöglichkeiten. Hierzu berät die Polizei kostenlos und herstellerneutral Mieter und Hausbesitzer vor Ort. Ein entsprechender Termin kann vereinbart werden unter der Rufnummer 02131 3000.

