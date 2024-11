Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Solinger rangiert Fahrzeug unter Alkoholeinfluss

Kaarst (ots)

Am Montag (11.11.), gegen 20:10 Uhr, rangierte ein 37-Jähriger sein Fahrzeug an der Zinnstraße in Kaarst. Der Solinger touchierte dabei ein geparktes Auto. Die eingesetzten Beamten, welche sich bereits aufgrund eines anderen Einsatzes vor Ort befanden, sprachen den Mann an und konnten Alkoholgeruch feststellen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Kaarster wurde zwecks Blutprobe einer Wache zugeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alkohol wirkt sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt aus. Bereits ab 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat aufkommen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potentielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen. Unter dem Schriftzug #LEBEN führt die Polizei NRW und damit auch die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Schwerpunkteinsätze für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch. Verkehrsteilnehmer sollen dadurch zu mehr Umsicht und gegenseitige Rücksichtnahme animieren werden. Ziel ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerstverletzten Personen dauerhaft zu reduzieren.

