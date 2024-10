Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu oft aufgefallen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Innerhalb von fünf Stunden fiel ein 41-Jähriger im Stadtgebiet dreimal auf und landete schlussendlich im polizeilichen Gewahrsam. Kurz nach 20 Uhr erging die Mitteilung, dass ein Mann eine 14-Jährige am Kragen packte. Grund war ein vorher entfachter Streit. Noch während der Anfahrt erging die Information, dass der 41-Jährige die Örtlichkeit gewechselt hatte und nunmehr vor dem Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin stehe soll. Hier besteht ein Annäherungsverbot. Dies jedoch missachtete der Mann und begehrte Einlass in ihre Wohnung. Auch beleidigte er die 45-Jährige durch ein Fenster und warf eine Glasflasche in Richtung des Fensters. Die Beamten konnten den Aggressor feststellen, welcher mit knapp zwei Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. In beiden Fällen erfolgte der entsprechende Tatvorwurf sowie eine eindringliche Belehrung. Diese wurde durch den 41-Jährigen verstanden und er gelobte Besserung. Dies hatte jedoch nicht einmal vier Stunden Bestand. Abermals begab er sich zu benannten Wohnanschrift der 45-Jährigen und agiert in ähnlicher Weise erneut. In Folge dessen wurde der Mann in Unterbindungsgewahrsam genommen und gegen ihn die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

