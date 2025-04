POL-SO: Brandserie - Mülltonnen angezündet

Warstein (ots) - In der Zeit vom 22.03.2025 bis zum 03.04.2025 kam es zu einem Einbruch in der Straße am Mühlenbruch in Warstein. Einem aufmerksamen Nachbarn fiel eine umgekippte Mülltonne vor dem Haus gegenüber auf. Mit dem Wissen, dass seine Nachbarn sich im Urlaub befinden, schaute er nach dem Rechten. Hierbei fiel ihm die offen stehende Terassentür auf. Umgehend informierte er die Polizei über seine ...

mehr