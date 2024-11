POL-MK: Diebe unterwegs

Werdohl (ots) - Eine 87-jährige Werdohlerin wurde am Dienstag kurz vor 15 Uhr beim Einkaufen in der Werdohler Innenstadt bestohlen. Die gestohlene Brieftasche hatte in ihrem Rucksack gesteckt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Es vergeht praktisch kein Werktag, an dem die Taschendiebe nicht irgendwo im Kreisgebiet zugreifen. Wertsachen sollte deshalb unbedingt dicht am ...

