Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Warstein (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am vergangenen Samstag Nachmittag eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Hamm zu. Um 15.10 Uhr befuhr die Frau die Sauerlandstraße in Warstein aus Richtung Niederbergheim kommend in Fahrtrichtung Hirschberg. Zum Unfallfallzeitpunkt befand sich der Lebensgefährte der Verunfallten mit seinem eigenen Motorrad vor der 22-jährigen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Frau in der sogenannten Hönigkurve die Kontrolle über ihre Kawasaki und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend rutschte sie mit dem Motorrad in den gegenüberliegenden Graben und blieb dort schwer verletzt liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Sauerlandstraße vollständig gesperrt werden. Die Unfallbeteiligte wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell