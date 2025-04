Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Fahrer fährt gegen Baum und verletzt sich leicht

Soest (ots)

Eine Unfallstelle von über 70 Meter Länge war das Resultat eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitagabend in Soest. Um 22.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Soest zur Hammer Landstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 39-jähriger Mann aus Hamm, im Anschluss an eine Baustelle, einen Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Im weiteren Verlauf verlor der Mann die Kontrolle über seinen PKW BMW und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und komplett zerstört. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zusätzlich der Pkw einer unbeteiligten Soesterin beschädigt. Die Beamten stellten fest, dass der BMW-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem leichtverletzten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres los. Durch die Feuerwehr Soest mussten ausgelaufene Betriebsstoffe des BMW abgestreut werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hammer Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (rs)

