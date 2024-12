POL-NOM: Plane eines Anhängers beschädigt

Uslar (ots) - Bodenfelde - OT Amelith (he) Bundesstraße 241, 06.12.2024, 13:12 Uhr Ein 76-jähriger PKW Führer befuhr die Bundesstraße 241 von Schönhagen kommend in Richtung Amelith. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor dieser die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen dortigen Baum und kam letztendlich in der Berme zum Stehen. Nach aktuellem Kenntnisstand blieb der Fahrzeugführer hierbei unverletzt. Es entstand ein ...

mehr