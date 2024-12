Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Samstag, 07.12.2024, 16.45 Uhr NORTHEIM (pel) - Am Samstag gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei Northeim ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Rückingsallee gemeldet. Ein Ladendetektiv hatte zwei Männer aus Northeim beim Diebstahl von diversen Lebensmitteln beobachtet. Daraufhin sprach er die 29- und 31-jährigen Männer an und informierte anschließend die Polizei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

