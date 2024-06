Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht am Schwimmbad - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges kollidierte am Freitagabend, zwischen 17:15 Uhr und 19:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "An der Katzenaue" mit einem dort abgeparkten Mazda eines 23-Jährigen. Anschließend verlässt der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Mazda entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0140385/2024). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell