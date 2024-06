Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Fahrzeuge beschädigt

Eisenach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen kam es am Freitag, gegen 16:00 Uhr, im Eisenacher Norden. Eine 47jährige Renaultfahrerin befuhr die Stregdaer Allee aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Ziegeleistraße. Plötzlich musste sie verkehrsbedingt halten, unterschätzte den Abstand zu dem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Chevrolet eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem. Hierbei splitterte der Außenspiegel des Chevrolets ab und fiel auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden Skoda einer 44-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden (Bezugsnummer 0140249/2024). (sus)

