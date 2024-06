Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Gotha eine Fahrerin und zwei Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestoppt. Gegen 23:40 Uhr wurde in der Oststraße ein 42-Jähriger angehalten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei dem Opelfahrer einen Wert von 0,76 Promille. 15 Minuten später wurde in der Dr.-Troch-Straße ein 33-jähriger Audifahrer mit einem Atemalkoholwert von 2,06 Promille gestoppt. Bei der sich anschließenden Blutentnahme leistete der Mann Widerstand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Um 01:02 Uhr wurde dann schlussendlich eine Hondafahrerin in der Uelleber Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war sie ohne Licht gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 45-Jährigen einen Wert von 1,02 Promille. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)

