POL-PB: Mutmaßlicher Einbrecher am Getränkemarkt festgenommen

Paderborn-Elsen (ots) - (mb) An der Von-Ketteler-Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Pfarrhaus eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen ein Fenster zum Pfarrbüro auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie suchen nach Wertsachen und entwendeten Bargeld. Mit der Beute entkamen die Einbrecher durch das Einstiegsfenster. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen am Pfarrhaus gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter ...

