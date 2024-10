POL-PB: Einbruch in Pfarrbüro

Paderborn (ots) - (mb) Am letzten Wochenende sind in Mehrparteienhäusern an der Arndtstraße und am Max-Reger-Weg Kellereinbrüche verübt worden. Der oder die Täter drangen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in zwei hintereinander liegende Wohnhäuser an der Arndtstraße ein. An den Haustüren konnten keine Einbruchsspuren entdeckt werden. Die Keller der beiden Gebäude sind miteinander verbunden. Acht ...

