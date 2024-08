Polizei Dortmund

POL-DO: 14-Jähriger am ersten Schultag bei Schulwegunfall leicht verletzt

Dortmund

Leichte Verletzungen erlitt ein 14-jähriger Junge am ersten Schultag (Mittwoch, 21.8.2024) bei einem Schulwegunfall in unmittelbarer Nähe der Gesamtschule in Dortmund-Huckarde.

Eine Autofahrerin setzte ihr Kind gegen 7.55 Uhr auf der Parsevalstraße vor der Schule ab und fuhr dann mit dem Auto auf den Bereich Parsevalstraße/Wispelbreite zu, um nach links in die Wispelbreite abzubiegen.

Dabei kam ihr auf der Straße der Schüler mit einem E-Scooter entgegen. Die 42-Jährige erfasste mit ihrem Peugeot den Roller. Der Schüler stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Jungen und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Nach ambulanter Behandlung konnte er die Klinik wieder verlassen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres überwacht die Polizei den Straßenverkehr. Schulwege bilden dabei den Schwerpunkt der Kontrollen. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeiten, sondern auch um andere Gefahren.

Dazu gehören zugeparkte Gehwege, die Situationen an Bushaltestellen und die vier Schulstraßen, an denen temporär "Durchfahrt verboten" gilt. In Dortmund gibt es 88 Grundschulen. Die Polizei fordert auf allen Wegen zu Aufmerksamkeit, Rücksicht und Respekt vor dem Leben im Straßenverkehr auf.

In Dortmund ist erkennbar: Wenn Kinder auf Schulwegen verunglücken, dann in der Nähe von Schulen - wie am Mittwoch in Huckarde.

Deshalb bittet die Polizei die Eltern nochmals darum, ihre Kinder nicht mit dem Auto bis zur Schule zu bringen und die Schulwege insgesamt zu entlasten. Denn je weniger Autos die Schulwege nutzen, umso sicherer sind die Schulwege.

Eine weitere Bitte an Eltern und Schulen: Nutzen Sie die Beratungsangebote des Teams der Verkehrsunfallprävention der Dortmunder Polizei. Wir verfügen über Info-Material zur Sicherheit auf Schulwegen allgemein und beantworten Fragen zu konkreten Problemen. Die Sicherheit auf Schulwegen könnte Thema u.a. eines Elternabends sein.

Kontakt: Polizeihauptkommissar Sascha Schlusemann, Tel. 0231/132 4120.

Am Mittwoch (28.8.) zieht die Polizei eine Woche nach Schulanfang eine erste Schulweg-Bilanz.

