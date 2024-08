Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Einbruch in Firmengebäude mit Verfolgungsfahrt in Dortmund-Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0766

In der Nacht zu Donnerstag (21. August) kam es in Dortmund-Brackel zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter versuchten mit einem Pkw ein Sektionaltor aufzurammen.

Gegen 23:45 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass mehrere Personen mit einem Auto gegen ein Sektionaltor im Heßlingsweg fahren. Augenscheinlich wurde versucht das Tor auf diese Weise aufzubrechen.

Bei Eintreffen der Polizei waren die unbekannten Männer bereits geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das besagte Fahrzeug aufgefunden werden. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete der Fahrer und startete einen Fluchtversuch über die Hannöversche Straße in Richtung Westen. Die Flucht war nur von kurzer Dauer, denn das Fahrzeug verunfallte in der Unterste-Wilms-Straße an einem Bordstein.

Die drei Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten in Richtung Norden in das Industriegebiet. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes führten nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen. Der verunfallte Seat wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/ 132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell