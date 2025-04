POL-SO: Motorrad entwendet

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 25. März, 19:30 Uhr und dem 5. April, 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein derzeit im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Hofstraße ein. Aus den Räumlichkeiten im Erdgeschoss entwendeten die Unbekannten mehrere Elektrowerkzeuge und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen ...

mehr