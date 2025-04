Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof und in der Fußgängerzone

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest haben am gestrigen Montag einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung durchgeführt.

Im Rahmen dieses Einsatzes konnten zivile Polizeibeamte einen 26-jährigen bei einem vermeintlichen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße beobachten. Hinzugezogenen uniformierte Polizeibeamte konnten den 26-jährigen und seinen 38-jährigen tunesischen Begleiter ansprechen und kontrollieren. Der 26-jährige führte keine Ausweisdokumente mit und gab an, in Deutschland Asyl beantragen zu wollen. Seine Dokumente habe er in seinem Heimatland Italien vergessen.

Da die Polizei anhand seiner Möglichkeiten die Identität des 26-jährigen nicht zweifelsfrei klären konnte, wurde er vorläufig wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes festgenommen und später dem Ausländeramt des Kreises Soest übergeben.

Weiterhin wurden zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben. Hier waren Verkehrsteilnehmer mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs.

Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und eine Anzeige wegen des Diebstahls eines E-Scooters wurden ebenfalls gefertigt.

Die Polizei in Soest wird weiterhin die Bereiche im Auge haben und Verstöße und Straftaten konsequent verfolgen.

