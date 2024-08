Is.-Letmathe (ots) - Eine 58-jährige Frau hat am Dienstagnachmittag ihren Einkauf per Einkaufswagen nach Hause in die Hagener Straße gefahren. Dort ließ sie den Wagen kurz aus den Augen, um mit einem Nachbarn zu sprechen. Als sie zurückkam, war der Einkauf weg. Ein Passant konnte ihr noch mitteilen, dass ein Fahrradfahrer mit dem Einkaufswagen im Schlepptau an ihm vorbeigekommen sei. Die Bestohlene machte sich direkt ...

