POL-OG: POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht - Zweite Nachtragsmeldung

Der 20-jährige Deutsche, der im Zusammenhang mit den Schussabgaben auf einem Parkplatz in der Schutterwälder Straße festgenommen wurde, wurde heute Nachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Spurenabsuche auf dem Parkplatz des ehemaligen Einkaufszentrums konnten Kriminaltechniker Einschüsse im Gebäude des Marktes feststellen. Ob laute Knallgeräusche in der Nacht zum Montag etwas mit dem Vorfall zu tun haben, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe führten noch in der Nacht und am Montag Nachbarschaftsbefragungen durch und bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen und deren Fluchtrichtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 zu melden. /vo

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Offenburg Nach den Schussabgaben am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufszentrums in der Schutterwälder Straße haben die Beamten der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Derzeit steht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts im Raum. Nach aktuellen Erkenntnissen soll gegen 18:30 Uhr ein Auto auf den Parkplatz gefahren und daraus vier jungen Männer ausgestiegen sein. Die vier Männer seien laut Schilderung von Zeugen auf eine bereits auf dem Parkplatz befindliche Gruppe von mutmaßlich sieben Personen zugelaufen, wobei sich in der Folge eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihnen entwickelte. Weshalb es in der Folge zu mehreren Schussabgaben in Richtung eines Weglaufenden kam, ist weiterhin Teil der Ermittlungen. Fest steht, dass alle auf dem Parkplatz Anwesenden nach den Schüssen mit verschiedenen Autos in unterschiedliche Richtungen weggefahren sind. Noch in der Nacht wurde der Parkplatz und die umliegenden Gebäude nach Beweismitteln in Zusammenhang mit der Schussabgabe abgesucht. Erfolgte Spurensicherungsmaßnahmen durch Kriminaltechniker lassen darauf schließen, dass eine scharfe Schusswaffe verwendet worden sein dürfte. Die bisherigen Feststellungen deuten ferner darauf hin, dass die auf dem Parkplatz aufeinandergetroffenen Personen sich bereits im Vorfeld gekannt haben dürften. Bei den bislang erfolgten Ermittlungen zur Identität der Beteiligten rückte ein amtsbekannter Heranwachsender in den Fokus, der mit den abgegebenen Schüssen in Verbindung stehen soll. Der 20-Jährige wurde am Montagnachmittag durch Spezialkräfte in einem Industriegebiet in Offenburg festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Motiv und die Hintergründe des Vorfalls sind noch undurchsichtig und gilt es durch die eingerichtete Ermittlungsgruppe aufzuhellen. Hierzu erhoffen sich die Beamten weiterhin Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen des Geschehens werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21 2820 zu melden.

Erstmeldung vom 23.03.2025, 21:30 Uhr

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg Am frühen Abend kam es im Kreuzschlag auf einem Parkplatz zu einem Aufeinandertreffen zwischen mehreren Personen. Ein Pkw näherte sich gegen 18.30 Uhr einem dort geparkten VW Golf, neben dem sich mehrere junge Männer aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die vier Insassen aus und gaben mehrere Schüsse ab. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Personen untereinander bekannt sind und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Örtlichkeit wurde abgesperrt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21 - 2820 in Verbindung zu setzen.

