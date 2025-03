Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Etliche Verstöße geahndet

Rastatt (ots)

Eine stationäre Kontrollstelle von Beamten des Polizeireviers Rastatt zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz hat am Montagvormittag eine Vielzahl von Verkehrsverstößen mit sich gebracht. Zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr wurde in der Kapellenstraße im Bereich der Badner Halle das Verkehrsverhalten vieler Verkehrsteilnehmer überprüft. Als Bilanz stehen vier Drogenfahrten, mehrere verbotswidrige Handynutzungen am Steuer sowie Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht zu Buche. Einer der unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer konnte überdies keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, ein weiterer gelangt wegen mangelhafter Bereifung an seinem Wagen zur Anzeige. Bei der Überprüfung eines 31-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden vorlag. Gegen eine Zahlung von mehreren Hundert Euro konnte er eine Inhaftierung abwenden. Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwerere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Die Gefährlichkeit einer Ablenkung durch Smartphones ist immens.

