BPOL NRW: Bundespolizei stellt am Hauptbahnhof Aachen 2 Männer mit Plagiaten namhafter Sportbekleidungshersteller im Verkehrswert von mehreren tausend Euro

Mülheim a.d.R. - Bochum - Dortmund (ots) - Gestern Mittag (13. August) soll ein Unbekannter in einem Regionalexpress von Mülheim nach Bochum eine Frau bedrängt, ihr an die Brust gefasst und sein Glied entblößt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 12 Uhr wurde eine 25-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig und gab ...

