POL-OG: Lahr - Auto beschädigt

Offenburg (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr in einem Linienbus gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen fünf unbekannte Jugendliche auf ebenfalls zwei Jugendliche im Bus und anschließend an der Bushaltestelle Schlossgalerie eingeschlagen haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der ...

mehr