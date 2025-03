Polizei Hamburg

POL-HH: 250319-1. Auftaktveranstaltung zur dreiwöchigen Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder...kommt an!"

Zeit: Montag, 24.03.2025, 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr Ort: Hamburg-Stellingen, Brehmweg 62, Grundschule Brehmweg

Am kommenden Montag beginnt die dreiwöchige hamburgweite Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht auf Kinder...kommt an!", die mit einer Auftaktveranstaltung an der Grundschule Brehmweg in Hamburg-Stellingen startet. Im Fokus der Polizei Hamburg, der Schulbehörde und der Elternräte steht in diesem Frühjahr wiederholt der "Sichere Schulweg ohne Elterntaxi".

Im vergangenen Jahr war das Risiko für Kinder, in Hamburg durch einen Verkehrsunfall verletzt zu werden, so niedrig wie in keinem der Jahre zuvor. Zugleich ist auch die Zahl der Schulwegunfälle im Jahr 2024 um 21,8 Prozent gesunken. Das ist insbesondere nach dem historischen Schülerzuwachs der vergangenen Jahre eine positive Entwicklung. Hamburgs Straßenverkehr wird damit für Kinder immer sicherer.

Trotz dieser Entwicklungen steht die Förderung der selbstständigen Mobilität von Kindern auf dem Schulweg nach wie vor im Fokus. Immer wieder fahren Eltern ihre Kinder unter anderem aus Sorge vor möglichen Unfällen oder anderen Gefahrensituationen, aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit mit dem Auto direkt bis vor das Schulgebäude. Gerade hierdurch aber können gefährliche Situationen für die jungen Verkehrsanfängerinnen und Verkehrsanfänger vor den Schulen entstehen. Typische sogenannte "Elterntaxidelikte" sind unter anderem unachtsames Rangieren oder Wenden, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Sichtbehinderung der Kinder aufgrund falsch haltender beziehungsweise parkender Autos.

Kinder lernen durch Erfahrungen und können nur zu sicheren Verkehrsteilnehmenden heranwachsen, wenn sie selbst den täglichen Schulweg zu Fuß oder später auch mit dem Fahrrad bewältigen.

Zur Erhöhung der Sicherheit unserer jüngsten ungeschützten Verkehrsteilnehmenden wird in den kommenden drei Wochen eine Vielzahl von präventiven und repressiven Maßnahmen durch die Polizei Hamburg im Umfeld zahlreicher Hamburger Schulen durchgeführt. Festgestellte Verstöße werden hierbei konsequent geahndet.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung stehen der Leiter der Verkehrsdirektion, Enno Treumann, sowie die Leiterin der Schulaufsicht, Susanne Danke, Thorsten Altenburg-Hack, für O-Töne zur Verfügung.

Die Schulleiterin und die Vorsitzende des Elternrates der Grundschule Brehmweg sowie Vertreterinnen und Vertreter des "Forum Verkehrssicherheit Hamburg" nehmen ebenfalls an der Aktion teil und werden u. a. Warnwesten an die Schulkinder verteilen.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen. Um eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 21.03.2025, 15:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de wird gebeten.

