POL-HH: 250317-2. Eine Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Tatzeit: 15.03.2025, 04:50 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße

Am Samstagmorgen gerieten mehrere Personen in einen Streit, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger versuchte, einen 19-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Die Mordkommission (LKA 41) führt die Ermittlungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es am frühen Samstagmorgen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 20-Jähriger versuchte, einen 19-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Halses zu verletzen. Der Geschädigte konnte dem Angriff ausweichen, sodass er nicht verletzt wurde. Zivilfahnderinnen und -fahnder des Polizeikommissariats 15 wurden auf die Situation aufmerksam und nahmen den 20-Jährigen, der die syrische Staatsangehörigkeit besitzt, daraufhin vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort und stellte Beweismittel sicher.

In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte versucht haben soll, seinen Kontrahenten gezielt lebensbedrohlich zu verletzen. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erließ.

Die zwischenzeitlich von der Mordkommission übernommenen Ermittlungen dauern an.

