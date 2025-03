Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorsicht bei Haustürgeschäften

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Tautenburg: An einer Anschrift in der Ortslage Tautenburg bot eine Firma am vergangenen Mittwoch Reinigungsarbeiten zu einem hohen Preis an. Die Bewohnerin sagte dem zu, sodass die Arbeiten durchgeführt worden sind. Im Anschluss der Maßnahmen forderten die Arbeiter jedoch einen noch höheren vierstelligen Geldbetrag als vereinbart worden ist. Da dieser nicht beglichen werden konnte, ist stattdessen nach wertvollem Schmuck gefragt worden. Zur Zahlung des Restbetrages beabsichtigen die ominösen Mitarbeiter am Folgetag erneut zu erscheinen. Die Frau schaltete die Polizei ein, die die eintreffenden Personen einer Identitätskontrolle unterzogen und aufgrund des Vorgehens sowie eines möglichen Steuervergehens die entsprechenden Anzeigen fertigte. Bitte seien sie stets vorsichtig und misstrauisch bei jeglichen Haustürangeboten. Ein seriöses Unternehmen wird ihnen eine Bedenkzeit einräumen, sodass sie sich über das Angebot in Ruhe kundig machen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell