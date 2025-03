Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradcomputer im Visier eines Einbrechers

Jena (ots)

Den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße suchte im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch zu Donnerstag ein unbekannter Dieb auf. Er oder sie verschaffte sich Zutritt zu den Räumen und entwendete von zwei E-Bikes jeweils die Elektronikeinheiten. Im Anschluss versuchte dieser in einen weiteren Eingang im Nahbereich zu gelangen, was jedoch scheiterte. Mit der Beute von circa 400 Euro verließ der Täter die Örtlichkeit und blieb bislang unerkannt. An beiden kriminell gehandelten Tatorten entstanden jeweils Sachschäden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

