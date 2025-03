LPI-J: Bedrohung im Jobcenter Apolda

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: In eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet am Mittwochabend ein 43-Jähriger, der ein Motorroller ohne Versicherungsschutz führte. Dies hatte für ihn eine Anzeige und die Beendigung der Fahrt zur Folge. Hinzu kam, dass er bei einem Atemalkoholtest über 0,5 Promille gepustet hat, sodass er sich dafür ebenfalls verantworten muss. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für den Mann zu Fuß weiter. Rückfragen bitte an: ...

