Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Mit Stein auf Frau eingeschlagen

Weimar (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr befand sich eine 36-Jährige in einem Waldstück oberhalb von Weimar-Schöndorf, der sogenannten "Prinzenschneise" zum Spaziergang. Hierbei kam ihr ein Jogger entgegen, der plötzlich einen Stein hinter seinem Rücken hervorholte und ihr damit auf die Nase schlug. Die Frau stürzte daraufhin. Durch den Schlag mit dem Stein erlitt sie Schmerzen und Nasenbluten. Sie begab sich zur ärztlichen Versorgung und anschließend zur Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war 25-30 Jahre alt, 170cm - 175cm groß, hatte kurze blonde Haare, keinen Bart. Er trug eine kurze schwarze Sporthose mit weißen Streifen und ein schwarzes Langarmshirt. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Wer hat den Täter oder die Geschädigte zur Tatzeit in dem Waldstück gesehen oder kann andere Hinweise geben, die zur Klärung bzw. zum Bekanntmachen des Täters beitragen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

