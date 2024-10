Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte legen Gegenstände ins Gleis - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Donnerstagabend (24. Oktober) legten bislang unbekannte Tatverdächtige am Haltepunkt Arena/Maimarkt in Mannheim verschiedene Gegenstände in den Gleisbereich. Ein Zug kollidierte mit diesen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 18:40 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe durch die Deutsche Bahn AG die Information, dass der ICE 579 (Laufweg: Berlin - Stuttgart) am Haltepunkt Arena/Maimarkt mit einem Gegenstand kollidiert sei. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Notbremsung ein.

Beamte der Bundespolizei konnten am Tatort neben Schottersteinen auch Holzstücke im Gleisbereich sicherstellen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die bislang unbekannten Tatverdächtigen zwischen der ersten Kollision und dem Eintreffen der Beamten erneut Schottersteine auf die Schienen legten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zug wurde nicht beschädigt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 19:30 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Die Bahnstrecke Richtung Mannheim Hauptbahnhof war zwischen 18:45 und 19:30 Uhr gesperrt.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell