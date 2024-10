Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei: Urkundenfälschung festgestellt

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag gegen 01:50 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann am Hauptbahnhof Mannheim von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Der türkische Staatsangehörige legte zur Kontrolle einen gefälschten italienischen Aufenthaltstitel vor. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle wurden zusätzlich ein weiterer italienischer Aufenthaltstitel sowie ein gefälschter italienischer Führerschein aufgefunden. Die gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einer Anlaufbescheinigung zur Ausländerbehörde Mannheim entlassen. Den Mann erwarten Strafanzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell