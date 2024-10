Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugenaufruf: Körperverletzung am Bahnhof Sinsheim

Sinsheim (ots)

Am späten Montagabend (21.Oktober) kam es zu einer Körperverletzung am Sinsheimer Bahnhof. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde gegen 22:00 Uhr ein am Bahnsteig wartender 28-Jähriger von zwei unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert mit ihnen zu kommen. Als dies durch den Mann verneint wurde, schlugen ihm die beiden Tatverdächtigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und traten auf ihn ein. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte leichte Verletzungen welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die beiden hochdeutsch sprechenden tatverdächtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

1.Person:

- Alter: zwischen 20-25 Jahren - Körpergröße: 170-175 cm - Blonde Haare

2. Person:

- Alter: 20-25 Jahre - Körpergröße: 170-175 cm - Braune Haare

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 120 160 zu melden.

