Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag (30.11.2024) um 11.20 Uhr kam es auf der L 547 zwischen Freckenhorst und Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Warendorf befuhr die L 547 in Richtung Freckenhorst und beabsichtigte nach links in die Bauernschaft Gronhorst abzubiegen. Ein 26-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Pkw hinter der Frau und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Die Warendorferin wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell