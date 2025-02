Generalzolldirektion

GZD: Der Zoll im internationalen Austausch

"Moderne Kriminalitätsbekämpfung" als Thema einer Fachtagung des Zolls bündelt nationale und internationale fachliche Expertise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Im Rahmen der internationalen Fachmesse für innere und äußere Sicherheit - "Enforce Tac 2025 - Law Enforcement and Defence" - hat das Zollkriminalamt (ZKA) Führungskräfte nationaler und internationaler Strafverfolgungsbehörden zur Fachtagung "Moderne Kriminalitätsbekämpfung" nach Nürnberg eingeladen, um über wegweisende Strategien und innovative Technologien zur Bekämpfung hochprofessioneller Täterstrukturen in den Austausch zu treten.

Nach der Begrüßung durch den Leiter des Zollkriminalamtes Dr. Tino Igelmann standen zwei zentrale Themenfelder im Mittelpunkt der Fachtagung und bildeten inhaltlich die Schwerpunkte des Tagesprogramms:

Fachforum I: Drohnen als Herausforderung und Chance der Strafverfolgung Kriminelle nutzen zunehmend Drohnen/unbemannte Flugsysteme (UAS) für Schmuggel, Aufklärung und andere illegale Aktivitäten. Im Fachforum I wurde dargestellt, welche Bedrohungen sich aus der Weiterentwicklung dieser Technologie ergeben und wie Strafverfolgungsbehörden darauf reagieren können. Die Expertenrunde beleuchtete zudem, wie Drohnentechnologie gezielt zur Überwachung und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität eingesetzt werden kann.

Fachforum II: Aspekte der Bekämpfung internationaler Organisierter Kriminalität im Bereich der Betäubungsmittel- und Tabakkriminalität Die Professionalisierung der Schmuggelmethoden stellt die Sicherheitsbehörden vor immer größere Herausforderungen. Es gilt, in komplexen Ermittlungsverfahren ein deutliches Zeichen gegen Steuerhinterziehung und Organisierte Kriminalität zu setzen. Im Zusammenwirken verschiedener nationaler und internationaler Behörden ist es ein gemeinsames Hauptziel, die Strukturen der Täter zu zerschlagen und rechtswidrig erlangtes Vermögen einzufrieren. Gerade auf dem Verkehrsweg Straße werden Fahrzeuge regelmäßig mit ausgeklügelten Schmuggelverstecken ausgestattet, um Betäubungsmittel, illegale Waren oder Bargeld zu transportieren. Neben aktuellen Ermittlungsansätzen und innovativen Methoden zur Aufdeckung dieser Schmuggeltechniken rückte in einer Podiumsdiskussion ein weiteres zentrales Feld der Organisierten Kriminalität in den Fokus: die illegale Herstellung und der Schmuggel von Zigaretten.

Dr. Tino Igelmann hob zum Abschluss des behördenübergreifenden Austauschs die besondere Bedeutung des Formats hervor und führte ergänzend aus: "Um den tagtäglichen Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung gerecht zu werden, ist es in unserer hochtechnisierten Welt notwendig, auch die erforderliche Einsatztechnik auf einem aktuellen Stand zu halten, innovativ vorzugehen und sich untereinander eng abzustimmen. Der heutige Austausch bestärkt die gute und sachgerechte Zusammenarbeit aller nationalen und internationalen Partnerinstitutionen im Bereich der sicherheitsrelevanten Einsatztechniken und -strategien. "

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell