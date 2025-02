Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Pkw beim Autohändler

Salzkotten 250209- (ots)

(md) Am Sonntag, 09.02. stahlen Unbekannte gegen 22.30 Uhr einen Pkw vom Außengelände eines Autohändlers in Salzkotten an der Geseker Straße.

Der Diebstahl fiel dem Inhaber des Autohandels am Montagmorgen auf und er informierte die Polizei. Die graue Mazda-Kombilimousine verfügt über das so genannte Keyless-Go-System. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Tipps zum Umgang mit Keyless-Go-Systemen hat die Polizei Paderborn im Internet zusammengestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-zum-umgang-mit-keyless-go

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell