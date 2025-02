Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Unfall auf der L776

33142 Büren (ots)

33142 Büren, L776 in Fahrtrichtung Paderborn, ca. 1,3 km hinter Abfahrt Büren Kapellenberg Montag, 10.02.2025, 15:34 Uhr

(mn)Zu einem folgenschweren Alleinunfall kam es am Montagnachmittag auf der L776. Ein 75jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Suzuki die L776 aus Richtung Büren kommend in Fahrtrichtung Paderborn. Ca. 1,3 km hinter der Abfahrt Büren (Kapellenberg) kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Anschließend überschlug sich sein Pkw. Der Fahrer verstarb am Unfallort. Sein Pkw musste mittels Abschleppwagen geborgen werden. Die L776 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell