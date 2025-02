Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in einer Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (06.02., 03.30 Uhr) wurden Anwohner der Klöcknerstraße von lauten Knallgeräuschen geweckt, die von einer dortigen Lagerhalle ausgingen. Bei einem Blick aus dem Fenster bemerkten die Melder, dass die Halle brannte. Daraufhin benachrichtigten mehrere Personen Polizei und Feuerwehr.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um einen Verschlag, der an eine Lagerhalle grenzt und sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus der Karl-Sonnenschein-Straße befindet. Der Verschlag und die Halle befinden sich auf dem ehemaligen Firmengelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau und sind stillgelegt.

Aus Sicherheitsgründen wurden etwa 50 Anwohnende des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses für etwa 50 Minten bis 04.40 Uhr evakuiert und im Parkplatzbereich an der Karl-Sonnenschein-Straße gesammelt. Alle Personen bleiben unverletzt.

Die Feuerwehr hatte nach Beginn der Löscharbeiten den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und am Donnerstag (06.02.) durch Brandexperten der Paderborner Kriminalpolizei in Augenschein genommen. Als Brandursache kommt nach derzeitigem Sachstand fahrlässige Brandstiftung in Betracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Er kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen auf dem Gelände an der Klöckner Straße gesehen oder kann sonst Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

