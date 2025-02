Polizei Paderborn

POL-PB: Markus Wieczorek ist der neue Bezirksdienstbeamte in Paderborn

Paderborn (ots)

(CK) Polizeihauptkommissar Markus Wieczorek seit Februar 2025 der neue Bezirksdienstbeamte in Paderborn. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissarin Julia Renneke kümmert er sich in der Kernstadt um den Bereich Riemeker Feld, der durch folgende Straßen begrenzt wird: Am Almerfeld/BAB 33, B 1, Dubelohstraße, Fürstenweg bis Löffelmannweg, Ottilienquelle, Hans-Humpert-Straße, Rathenaustraße, Bahnhofstraße und die Bahnstecke Paderborn-Hamm.

Markus Wieczorek ist seit 32 Jahren im Polizeidienst tätig. Er begann seine Karriere im Wachdienst des Polizeipräsidium Köln. Seit 1997 ist er bei der Kreispolizeibehörde Paderborn und war hier bis 2014 im Wachdienst eingesetzt. Seit 2014 war er in unterschiedlichen Bereichen bei der Kriminalpolizei in Paderborn tätig.

"Mir ist der regelmäßige und persönliche Kontakt zu allen Menschen in meinem Bezirk wichtig. Ich bin viel unterwegs, um nah an den kleinen Sorgen und Nöten der Anwohner zu sein. Sprechen Sie mich gerne an.", betont der neue Bezirksdienstbeamte.

Der Bezirksdienst der Polizei ist ein vertrauensvoller Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Die Beamten stehen mit Rat und Tat zur Seite und sind täglich in ihrem Bezirk auf Streife. Zu ihren Aufgaben gehören neben Bürgergesprächen auch die Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten.

Die erfahrenen Beamten beraten kommunale Fachbehörden und übernehmen bei öffentlichen Veranstaltungen die notwendigen polizeilichen Aufgaben, wie Jugendschutzkontrollen und Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Polizeihauptkommissar Markus Wieczorek ist telefonisch unter der Rufnummer 05251 306-2141 und -2142 sowie per E-Mail an Bezirksdienst.Kernstadt.Paderborn@polizei.nrw.de erreichbar. Sein Büro befindet sich in der Ferdinandstraße 26 in 33102 Paderborn.

Sprechzeiten finden nach persönlicher Vereinbarung statt. In Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

