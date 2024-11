Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei greift Personengruppe Nahe Hintersee auf

Hintersee/ Pasewalk (ots)

Gestern Morgen, gegen 03:20 Uhr, stellten Bundespolizisten nach einer Information durch das Polizeipräsidium in Neubrandenburg einen afghanischen und einen syrischen Staatsangehörigen an der L 283, Höhe Zopfenbeck (Hintersee), fest. Die Männer gehörten zu einer sechsköpfigen Personengruppe, welche kurz zuvor aus Polen kommend unerlaubt eingereist ist. Kurze Zeit später wurden im Wald, in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Zopfenbeck, vier ägyptische Staatsangehörige aufgegriffen. Alle waren ohne Dokumente. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und der Bundespolizeidienststelle in Pasewalk zugeführt. In den Vernehmungen äußerten der Syrer und ein Afghane Schutzersuchen. Sie wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Die anderen Personen wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen über Pomellen nach Polen zurückgeschoben.

