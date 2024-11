BPOLI PW - GdpD POM: Bürgerhinweis- Aufgriff von unerlaubt eingereisten Personen auf der B 104

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Am gestrigen frühen Morgen wollten Bundespolizisten auf der BAB 11, auf Höhe der Ausfahrt Schmölln, in Fahrtrichtung Polen, einen Transporter Opel Movano zgl. Abschleppwagen mit niederländischer Zulassung anhalten und kontrollieren. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten laut polizeilichen Fahndungssystemen zu einem PKW Hyundai, welcher aktuell in den Niederlanden zugelassen ...

mehr