Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Paderborn (ots)

(CK) - Die Polizei im Kreis Paderborn führt konsequent und regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

In den vergangenen Tagen fiel den kontrollierenden Einsatzkräften im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle an der Driburger Straße der Fahrer eines Opel Zafiras auf, der in Richtung Innenstadt nicht nur zu schnell, sondern auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der 34-Jährige war mit 92 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Er versuchte sich zudem der Kontrolle zu entziehen, konnte nach kurzer Verfolgung jedoch gestellt werden. Hier gab er zunächst falsche Personalien an. Das nutzte jedoch nichts: Die Polizeibeamten stellten seine Identität fest - und auch, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Am Montag (03.02., 11.45 Uhr) war ein 32-jähriger VW Passat-Fahrer aus Remscheid auf der L 776 mit 137km/h bei erlaubten 100km/h unterwegs. Damit nicht genug: Er überholte einen Sattelzug im Überholverbot und fuhr über die Sperrfläche, der PKW war nicht zugelassen, der Fahrzeugführer hatte keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden.

Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll:

Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben. Jede richtige Entscheidung bei Situationen im Straßenverkehr trägt zur Sicherheit aller bei. Wir alle tragen Verantwortung für eine sichere Mobilität.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell