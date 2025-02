Polizei Paderborn

POL-PB: Safer Internet Day 2025 - Polizei Paderborn berät in der Stadtbibliothek Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Heute ist der jährliche "Safer Internet Day" - Er rückt die Thematik Sicherheit im Internet einmal mehr ins Bewusstsein. Am Samstag, 15. Februar beraten dann Kriminalhauptkommissarin Simone Höing und ihr Kollege, Kriminalhauptkommissar Dietmar Kluthe von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr Interessenten zu diesen Themen in der Paderborner Stadtbibliothek.

Die Polizisten aus dem Kommissariat Kriminalitätsvorbeugung und Opferschutz stehen unter dem diesjährigen Motto "Online-Dating im Fokus" Rede und Antwort in der Zentralbibliothek am Rothoborn in Paderborn.

Eine verbreitete Betrugsmasche ist hier beispielsweise das so genannte "Love Scamming": Über Dating-Plattformen wird online ein erster Kontakt geknüpft, anschließend lernt man sich über soziale Netzwerke und private Messenger-Dienste wie "WhatsApp" besser kennen. Sobald eine emotionale Bindung und Vertrauen aufgebaut wurden, folgt eine Bitte um Geld oder andere finanzielle Gefallen. Als Gründe dafür geben die Kriminellen häufig angebliche Notsituationen an, in denen sie sich befinden und aus denen sie nur der neue Partner bzw. die neue Partnerin befreien kann.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenfrei.

Informationen und Tipps zum Thema Onlinekriminalität gibt es auf der Website der Paderborner Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/computer-und-internetkriminalitaet

