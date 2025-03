Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf verunfalltes Fahrzeug aufgefahren

Jena (ots)

Um dem unbeliebten Foto bei zu hoher Geschwindigkeit zu entgehen, trat die Fahrerin eines Pkw Mercedes auf die Bremse. Ein hinter ihr befindlicher Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. Die Unfallstelle auf der Stadtrodaer Straße in Höhe des Jenertals erkannte ein ebenfalls stadteinwärts fahrender Pkw-Fahrer zu spät und prallte anschließend auf das Heck des bereits verunfallten Opel. Alle Beteiligten des Unfallgeschehens, welches am vergangenen Donnerstagnachmittag stattfand, blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Sachschäden.

