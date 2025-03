Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalkollision zwischen Pkw und Lkw

Jena (ots)

Zu einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge ist es am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Erfurter Straße gekommen. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Kleinwagen auf der Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der ehemaligen Hautklinik geriet er auf die Gegenfahrspur. Dort befand sich ein in Richtung Weimar fahrender LKW samt Anhänger, mit dem er frontal zusammenstieß. Glücklicherweise erlitt der 51-Jährige dadurch nur leichte Verletzungen. Sein kleiner Renault hatte jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer im Lkw blieb unverletzt. Sein Gefährt musste aufgrund des Schadenbildes ebenfalls abgeschleppt werden. Durch das Unfallgeschehen musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

