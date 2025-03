Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb unter Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Mit diversen Bekleidungsstücken rüstete sich ein Mann am Donnerstagnachmittag in einem Modegeschäft eines Einkaufszentrums in der Eisenberger Straße aus. Ohne diese zu bezahlen verließ er das Geschäft und lud die Sachen in seinen Pkw. Eine Zeugin beobachtete die diebische Handlung und verständigte die Polizei. An der Halteranschrift konnten der Pkw und auch der Dieb angetroffen werden. Dabei sind Anzeichen des Konsums von Drogen bei ihm erkennbar gewesen, sodass aufgrund der begangenen Fahrt im Straßenverkehr eine Blutentnahme in einem Krankenhaus folgte. Neben der Diebstahlshandlung muss sich der 42-Jährige zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

